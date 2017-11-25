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Koray Aydın'dan Alparslan Türkeş paylaşımı

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Koray Aydın'dan Alparslan Türkeş paylaşımı
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Alparslan Türkeş'in 100. yaş günü için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Twitter hesabından Alparslan Türkeş'in 100. yaş günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Türkeş'le birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşan Aydın, fotoğrafa "O fikirdi... O mücadeleydi... O dik duruştu... O vatan sevdalısıydı... O Türk dünyası aşığıydı... O liderdi... Ülkücüydü...

Kısacası BAŞBUĞ’du. Hayatımdaki en büyük şeref Onun takdirine mazhar olmak ve yanında hizmet etmiş olmaktır. Ruhun şad olsun Başbuğum... #AlparslanTÜRKEŞ" notunu düştü.

İşte Koray Aydın'ın o paylaşımı:

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