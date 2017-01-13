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Koray Aydın'dan çok sert Kıbrıs açıklaması!

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Koray Aydın'dan çok sert Kıbrıs açıklaması!
MHP Genel Başkan Adayı Aydın, Kıbrıs'taki gelişmelerle ilgili çok sert bir açıklamada bulundu. Aydın, "Başbakan'ın Kıbrıs gibi bir milli dava için başkanlık görüşmelerini kastederek 'Şu andaki işimiz hepsinden önemli' demesi bir faciadır" dedi.

MHP Genel Başkan Adayı Koray Aydın, sosyal medya hesabından çok sert bir açıklama yaptı.

Kıbrıs'taki gelişmeleri değerlendiren Aydın, Kıbrıs'a 'önemsiz yer' muamelesi yapıldığını savundu.

İşte Koray Aydın'ın açıklamaları:

Kıbrıs, Türk milleti ve devleti için milli bir dava, stratejik bir zorunluluktur. Kıbrıs'ta çözüm arayışı asla bir tavizi getirmemelidir.

Devletimizi yönetenler bu konuda ciddi bir çelişki içindedir. Türk milletinin içini rahatlatacak tavırlar koyamamaktadırlar.

Suriye'de devletimizin çıkarları için Mehmetçik kan dökerken, yine kan dökerek alınan Kıbrıs için "önemsiz yer" muamelesi yapılmaktadır.

Sayın Başbakan'ın Kıbrıs gibi bir milli dava için başkanlık görüşmelerini kastederek "Şu andaki işimiz hepsinden önemli" demesi bir faciadır

Hele ki ortada dolaşan haritalar ve olası anlaşma metinleri vicdanı olan hiç bir Türkiye ve Türklük sevdalısınn kabul edemeyeceği durumdadır

Türkiye, Kıbrıs'ta toprak ve hak vermeden bir çözüm bulabiliyorsa bulmalı, yoksa yıllardır süren bu müzakere tiyatrolarını bitirmelidir.

Rum tarafı ve Yunanistan çözüme yanaşmıyorsa, biz de artık KKTC'nin bir devlet olarak dünyaca tanınması için çalışmaya başlamalıyız.

Bu düşüncelerle, bundan 5 yıl önce Hakk'a uğurladığımız KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı rahmet ve minnetle anıyorum.

Kıbrıs davasının yılmaz savunucusu olan Denktaş'ın ve şehitlerimizin ruhunu incitecek hiç bir sözde çözümü kabul etmiyoruz.

Rauf Denktaş'ın Dr. Fazıl Küçük'ün davası davamızdır... Asla vazgeçmeyiz, taviz vermeyiz. Ruhları şad olsun!

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