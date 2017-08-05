Bugünkü YENİÇAĞ »

Koray Aydın'dan çok sert "yeni devlet" açıklaması!

»
Koray Aydın'dan çok sert "yeni devlet" açıklaması!
AKP'li Ayhan Oğan'ın "Yeni devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan'dır" sözlerine tepkiler sürüyor. Koray Aydın, Oğan'ın açıklamalarına çok sert yanıt verdi.

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın, canlı yayında “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözlerine tepkiler sürmeye devam ediyor.

Oğan'ın bu sözlerine Koray Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından çok sert yanıt verdi.  "Ayhan Ogan açıkça suç işlemiştir. Cezasını görmelidir. Bu sözlere gereken cevabı vermeyen AKP yönetimi de aynı suçun ortağı olmaktadır" diyen Aydın, "FETÖ de Türk devletinin kurucu ilkelerini ve devlet erkini yok etmeyi amaçlıyordu. Ayhan Ogan'ın sözleri bundan farksızdır!" ifadelerini kullandı.

İşte Koray Aydın'ın o açıklamaları:

"FETÖ İLE AYHAN OĞAN'IN SÖZLERİ FARKSIZ"

Çok güzel bir atasözümüz vardır "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz". Ayhan Ogan'ın hadsiz sözleri AKP'nin gündeminin dumanı olmuştur.  Ayhan Ogan'ın "yeni devlet kuruyoruz lideri de Erdoğan'dır" sözleri ile 15 Temmuz'da milli birliğimize kastetmiş ihanetin hedefi aynıdır. FETÖ de Türk devletinin kurucu ilkelerini ve devlet erkini yok etmeyi amaçlıyordu. Ayhan Ogan'ın sözleri bundan farksızdır!

"AÇIKÇA SUÇ İŞLEMİŞTİR, AKP GEREKEN CEVABI VERSİN!"

Türkiye Cumhuriyeti'nin 94 yıllık tarihini "vesayet" ve "oligarşi" kavramlarıyla tanımlamak akıl tutulmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu ilkeleri bellidir, kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunların ikincisi, üçüncüsü yoktur! Ayhan Ogan açıkça suç işlemiştir. Cezasını görmelidir. Bu sözlere gereken cevabı vermeyen AKP yönetimi de aynı suçun ortağı olmaktadır.

ekran-alintisi-275.jpg

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Koray Aydın'dan çok sert "yeni devlet" açıklaması!Koray Aydın'dan çok sert "yeni devlet" açıklaması!MHP'den 41 kişi daha istifa ettiMHP'den 41 kişi daha istifa ettiErdoğan: "15 Temmuz'u yaşadağımız için 18 Mart'tan daha anlamlı"Erdoğan: "15 Temmuz'u yaşadağımız için 18 Mart'tan daha anlamlı"Metiner'den Karaman'a çok sert tepki!Metiner'den Karaman'a çok sert tepki!Hakan: "Yeni devlet ile ilgili Bahçeli'nin ne düşündüğünü merak ediyorum!"Hakan: "Yeni devlet ile ilgili Bahçeli'nin ne düşündüğünü merak ediyorum!""YAŞ"ta bir ilk gerçekleşti!.. 4 dakikada kuvvet komutanı atandı..."YAŞ"ta bir ilk gerçekleşti!.. 4 dakikada kuvvet komutanı atandı...15 Temmuz, yeni bir devlet kurmak için miydi?15 Temmuz, yeni bir devlet kurmak için miydi?Devlet ciddiyeti ve fitneDevlet ciddiyeti ve fitneAKP'li Ayhan Oğan'a suç duyurusunda bulunulduAKP'li Ayhan Oğan'a suç duyurusunda bulunulduMilli Eğitim Bakanı Yılmaz, torpilli mülakata el attı!Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, torpilli mülakata el attı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti