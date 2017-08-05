Koray Aydın'dan çok sert "yeni devlet" açıklaması!

AKP'li Ayhan Oğan'ın "Yeni devlet kuruyoruz, kurucusu da Erdoğan'dır" sözlerine tepkiler sürüyor. Koray Aydın, Oğan'ın açıklamalarına çok sert yanıt verdi.

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın, canlı yayında “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” sözlerine tepkiler sürmeye devam ediyor.

Oğan'ın bu sözlerine Koray Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından çok sert yanıt verdi. "Ayhan Ogan açıkça suç işlemiştir. Cezasını görmelidir. Bu sözlere gereken cevabı vermeyen AKP yönetimi de aynı suçun ortağı olmaktadır" diyen Aydın, "FETÖ de Türk devletinin kurucu ilkelerini ve devlet erkini yok etmeyi amaçlıyordu. Ayhan Ogan'ın sözleri bundan farksızdır!" ifadelerini kullandı.

İşte Koray Aydın'ın o açıklamaları:

"FETÖ İLE AYHAN OĞAN'IN SÖZLERİ FARKSIZ"



Çok güzel bir atasözümüz vardır "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz". Ayhan Ogan'ın hadsiz sözleri AKP'nin gündeminin dumanı olmuştur. Ayhan Ogan'ın "yeni devlet kuruyoruz lideri de Erdoğan'dır" sözleri ile 15 Temmuz'da milli birliğimize kastetmiş ihanetin hedefi aynıdır. FETÖ de Türk devletinin kurucu ilkelerini ve devlet erkini yok etmeyi amaçlıyordu. Ayhan Ogan'ın sözleri bundan farksızdır!

"AÇIKÇA SUÇ İŞLEMİŞTİR, AKP GEREKEN CEVABI VERSİN!"



Türkiye Cumhuriyeti'nin 94 yıllık tarihini "vesayet" ve "oligarşi" kavramlarıyla tanımlamak akıl tutulmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu ilkeleri bellidir, kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bunların ikincisi, üçüncüsü yoktur! Ayhan Ogan açıkça suç işlemiştir. Cezasını görmelidir. Bu sözlere gereken cevabı vermeyen AKP yönetimi de aynı suçun ortağı olmaktadır.