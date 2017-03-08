Koray Aydın'dan Kadınlar Günü mesajı

Sosyal medya hesabından Kadınlar Günü'yle ilgili paylaşımda bulunan MHP Genel Başkan adayı Aydın, kadına fiziksel ve manevi her türlü şiddetin 'hastalıklı bir düşünce' olduğunu ifade etti.

MHP Genel Başkan adayı Aydın,Twitter hesabından Kadınlar Günü'yle ilgili paylaşımda bulundu.

Kadına gösterilen şiddeti 'hastalıklı bir düşünce' olarak nitelendiren Aydın, "Kadının sosyal, ekonomik ve siyasal yaşamda etkin olduğu toplum gelişmiş toplumdur, güçlü toplumdur. Tarihimiz ve inancımız bizlere kadının aile, toplum ve devlet için ne kadar önemli olduğunu işaret etmektedir. Kadının ikinci plana itildiği, yok sayıldığı bir toplum yapısı asla gelişemez ve kadının sunacağı katkıdan mahrum kalır. Bu noktada çok teoriye ihtiyaç yoktur.

Kadının eşit bir birey, eşit bir insan olduğu idraki beyinlerde yer etmeli, davranışlara yansımalıdır. Kadına fiziksel, manevi her türlü şiddet, kadının 'eşit' görülmemesinden kaynaklanır. Bu hastalıklı bir düşüncedir. Bir gün değil her gün kadınların meseleleri üzerine düşünülmeli ve icraat yapılmalıdır. Başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere bütün kadınlarımızın #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü'nü kutluyorum" paylaşımında bulundu.