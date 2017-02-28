Koray Aydın'dan Konya'ya çıkarma

"Milletimize 'Neden Hayır' sorusunun cevabını vermek, vatandaşlarımızla hasbihal etmek için bu Cuma 'Hayır"lı bir iş için Konya'dayız"

Hanife Açıkalın / Yeniçağ

MHP Genel Başkan adayı Koroy Aydın, cuma günü "refrandumda hayır" kampanyası kapsamında Konya'ya gidiyor. Aydın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Niyet hayır, akıbet hayır" dedik Anadolu'nun yollarına düşüyoruz. İlk durağımız Selçuklu'nun başkenti, Mevlana'nın şehri Konya" diye yazdı. Koray Aydın, " Milletimize 'Neden Hayır' sorusunun cevabını vermek, vatandaşlarımızla hasbihal etmek için bu Cuma 'Hayır"lı bir iş için Konya'dayız" dedi. MHP Genel Başkan adayları Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan'ın ortak iradesi ile kurulan, "Türk Milliyetçileri Hayır Diyor Platformu"nun referandum kampanyası kapsamında yapacağı program netleşmeye başlamıştı. Bu çerçevede, Özdağ 18, Akşener 16, Aydın 9, Oğan ise 7 il'e giderek salon toplantıları düzenleyeceği öğrenilmişti. Bu çerçevede, şehirlerde değişiklik yapılabileceği ifade edilirken Türkiye'nin her iline gidilerek vatandaşa neden 'hayır'ın' anlatılması hedefleniyor. Toplantı organizasyonu için görevlendirileceği sekretarya için 4 Genel Başkan adayının gösterdiği 3'er isim ve Milli Düşünce Merkezi'nden de 3 ismin bulunduğu bir kurul oluşturuldu. Sekretarya Kurulu gerçekleşecek il toplantılarından sorumlu olacak. Bütün illerde ise sekretaryaya bağlı İl Koordinasyon Kurulları oluşturuldu. İl Koordinasyon Kurulları'nda her ilde, teşkilata mensup değişimi destekleyen isimler yer alıyor.



İl Koordinasyon Kurulu Temsilcileri kendi illerinde düzenlenecek olan toplantının yeri ve koordinasyonundan sorumlu olacak. Gerçekleştirilecek toplantılarda ise, demokrasinin ve milli iradenin önemi konularına değinilecek. Türk milliyetçilerinin neden "hayır" demesi gerektiği, 15 Temmuz darbe girişimi ve referandumda, milletin iradesinin sandığa yansıtılmasının önemi anlatılacak. MHP Genel Başkan adaylarının destekçilerinin, ayrım yapmaksızın bu toplantılara gitmesi de sağlanacak. Toplantılarda bireysel değil birlik dili kullanılacak. 4 adayın birden yaptığı sosyal medya çalışmalarına da ağırlık verilecek. Genel Başkan adaylarının fan grupları da kurulmaya başlandı. "Türk Milliyetçileri Ankara'da Hayır Diyor" başlığı ile twitter'da açılan sosyal medya hesabı Türkiye'de ilk sıraya, dünyada da 5'inci sıraya yerleşmişti.