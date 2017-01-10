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Koray Aydın'dan MHP'li vekillere kritik çağrı

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Koray Aydın'dan MHP'li vekillere kritik çağrı
Meclis'te yapılan oylamanın ardından Genel Başkan Adayı Aydın'dan MHP'li vekillere çağrı geldi.

Anayasa maddelerinin görüşülmesine ilişkin yapılan oylamada MHP’de toplam 18 milletvekilinin hayır oyu kullandığı anlaşıldı.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek oylamalarda hayır sayısının artmasına kesin gözüyle bakılırken, Genel Başkan Adayı Koray Aydın'dan da MHP'li vekillere çağrı geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın, "Anlaşılıyor ki; 9 MHP Milletvekili ülküdaşımızın daha "hayır" demesi,bu ucube sistemin Gazi Meclis'ten geçmesine mani olacaktır. Ha gayret" ifadelerini kullandı.

GİZLİLİK İHLALİNE DE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ

AKP'li vekillerin oy kullanırken gizlilik kuralını ihlal etmesine de değinen Koray Aydın, "Partili Cumhurbaşkanlığı görüşmelerinin TBMM TV'den yayınlanmaması, yani Türk milletinden saklanması, baskı ve sansürün bariz işaretidir. Anayasa oylamalarında gizliliğin ihlali açık bir suçtur. AKP döneminde Türkiye, Kanunları Mecliste çiğnenen bir ülke haline gelmiştir. Yazık!" dedi.

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