Koray Aydın’dan referandum açıklaması

MHP Genel Başkan adaylarından Koray Aydın referanduma yönelik çarpıcı bir açıklama yaptı. Aydın, “Türk milleti, bütün oyunları bozacak ve tek adam yönetimine referandumda ‘hayır’ diyerek, tarihi bir ders verecektir” dedi.

MHP Genel Başkan adaylarından Koray Aydın Meclis’ten geçerek referandum sürecine giren başkanlık anayasası ve süreçle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“Referandum sürecindeki gerginliğin ve tahribatın emareleri başta, içine doğup varlığımızı adadığımız MHP ve Ülkücü Hareket olmak üzere, aziz Türk Milleti’nin diğer fertleri arasında da görülmeye başlanmıştır” diyen Aydın’ın yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

“TÜRK MİLLETİ BASKILARA “HAYIR” DİYECEK VE TARİHİ BİR DERS VERECEKTİR

Referandum sürecindeki gerginliğin ve tahribatın emareleri başta, içine doğup varlığımızı adadığımız MHP ve Ülkücü Hareket olmak üzere, aziz Türk Milleti’nin diğer fertleri arasında da görülmeye başlanmıştır.

AKP Hükümeti, bu fırsatçı ve haksız uygulamalardan derhal vazgeçmeli; sağduyuyla hareket etmelidir.

Devlet idaresi adalet ister eşitlik ister ciddiyet ister ve her şeyden önce devlet aklının gereği olan milli birliği tesis edecek politikaların izlenmesini zorunlu kılar.

Böylesi bir hassasiyete sahip olmayanlar, er ya da geç, önce Türk Milleti’nin iradesinden, daha sonra da şaşmaz bir hüküm verici olan tarihin sorgusundan geçecek ve hüküm giyeceklerdir.

Türk milleti, kendi hür iradesini yönlendirmeye, çelmeye ve baskı altına almaya yönelik bütün oyunları bozacak ve tek adam yönetimine referandumda “hayır” diyerek, tarihi bir ders verecektir.”