Koray Aydın'dan referandum mesajı

MHP Genel Başkan adayı Aydın,Türk Milliyetçileri 'Hayır' Diyor Platformu'nun tertip ettiği toplantının ardından açıklama yaptı. Aydın, 'evetçi'lerden de aynı tavrı beklediklerine değindi ve "Ankara'da yakın ateş, Türkiye'ye yayılacak" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkan adayı Koray Aydın, Ankara'da büyük bir kalabalıkla yapılan 'Niyet hayır, akıbet hayır' temalı toplantının ardından değerendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aydın, MHP Kayseri Milletvekili Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu'nun okuduğu metinde Türk milliyetçilerinin neden 'hayır' dediklerini tam manasıyla anlattıklarının altını çizerken, 'evetçi'lerden de aynı tavrı beklediklerini söyledi.

İşte Koray Aydın'ın açıklaması:

Bugün Ankara'da tarihi bir programa iştirak etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Niyet hayır akıbet hayır dedik bir araya geldik.

Türkiye'nin bir çok yerinden ülküdaşlarımız, Türk milleti sevdalıları demokratik tercihlerini "hayır"dan yana kullandığını dünyaya ilan etti.

Ankara'da yakılan bu ateş Anadolu ve Trakya'nın en ücra köşelerine kadar yayılacaktır. Türk milleti bu sese, ses verecektir.

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu hocamızın okuduğu metinle "neden hayır" sorusuna tane tane ve net cevaplar vermiş olduk.

Aynı tavrı "evet" tercihini ortaya koyanlardan da bekliyoruz. Vatandaşlarımızı "teröristlerle" bir koymak yerine gerekçelerini açıklamalılar.

Bizim için ihanetleri tescillenmiş bir kesim dışında "evet" diyen de "hayır" diyen de bu vatanın hayırlı evlatlarıdır.

Bu vesileyle "Türk milliyetçileri hayır diyor" programının düzenlenmesinde emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.

Aynı şekilde ülkemizin ve milletimizin bekası için salonu doldurup taşıran her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağolun, varolun!

Şimdi sıra niyet hayır akıbet hayır diyerek yollara düşmekte...