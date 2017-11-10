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Koray Aydın'dan seçim barajıyla ilgili önemli açıklama

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Koray Aydın'dan seçim barajıyla ilgili önemli açıklama
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bahçeli'nin seçim barajının düşürülmesiyle ilgili talebinin ardından açıklamada bulundu. Barajla ilgili bir kaygılarının olmadığını söyleyen Aydın, "Şu anki oyumuz yüzde 20 civarında görünüyor" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın seçim barajının düşürülmesi gerektiğini söylemişti.

CHP, MHP'nin bu talebini 'baraj kaygısı' olarak değerlendirirken, İYİ Parti'den de seçim barajıyla ilgili açıklama geldi.

Reuters’a konuşan İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, “Partimizin baraj endişesi olmadığı için baraj meselesi gündeme geliyor. Barajın düşmesi Türkiye’nin siyasal yaşamının demokratikleşmesi için gereklidir. Ancak bizim böyle bir endişemiz yok ve bu işe kafa yormuyoruz” dedi.

“İTTİFAK TARTIŞMALARINI TARTIŞMAYI DOĞRU BULMUYORUZ”

Seçim ittifakı tartışmalarıyla ilgili olarak da Aydın, “Biz seçimlere kadarki süreçte bu konuların (ittifak) konuşulmasını doğru bulmuyoruz. Siyasi Partiler Yasası ittifaklara da müsaade etmiyor zaten” ifadesini kullandı.

"ANKETLER İÇİN YORUM: YÜZDE 20’NİN ALTINDA DEĞİLİZ"

Aydın, İYİ Parti’nin anketlerde nasıl göründüğüne ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: “Biz bir firmayla 40 günden beri sahadan çıkmadan çalışıyoruz. Genel başkanımız başka bir firmaya da çapraz anket yaptırdı. İYİ Parti daha adını almadan yüzde 20 bandına oturmuştu. Anket firmalarından yüzde 20’nin altında olduğunu söyleyen varsa iddiaya girmeye hazırız.”

“HDP’LİLERDEN BİLE OY ALIYORUZ”

İYİ Parti’nin bütün partilerden oy alma kapasitesi olduğunu da savunan Aydın, “En çok oyu AKP’den, oransal olarak en çok oyu da MHP’den alıyoruz. CHP’den de bize oy geliyor. Hatta az da olsa HDP’li seçmenden bile alıyoruz” diye konuştu. İYİ Parti’nin 140 sayfalık programı olduğunu ve ekonomi dahil birçok konuda vaatleri bulunduğunu hatırlatan Aydın, “Türkiye’nin ekonomik şartlarıyla ilgili Genel Başkan Yardımcımız Durmuş Yılmaz bir çalışma yapıyor. Yakında kamuoyuna duyuracak” dedi.

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