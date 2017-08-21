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Koray Aydın'dan 'Yeni Parti' açıklaması!

Koray Aydın'dan 'Yeni Parti' açıklaması!
Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yeni parti ile ilgili açıklamalarda bulunan Koray Aydın, "evet, ben yeni partiye katılıyorum. Partinin teşkilatlanmasını ben yapacağım" diye konuştu.
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