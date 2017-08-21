Koray Aydın'dan 'Yeni Parti' açıklaması!

Gazeteci İsmail Küçükkaya'ya yeni parti ile ilgili açıklamalarda bulunan Koray Aydın, "evet, ben yeni partiye katılıyorum. Partinin teşkilatlanmasını ben yapacağım" diye konuştu.