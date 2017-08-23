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Koray Aydın'dan yeni parti ile ilgili önemli açıklamalar!

Koray Aydın'dan yeni parti ile ilgili önemli açıklamalar!
Meral Akşener'in kuracağı yeni partiye katılacağını açıklayan Koray Aydın, FOX Tv'de İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

Meral Akşener önderliğinde kurulacak olan yeni partiye dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısıyla katılacağını açıklayan Koray Aydın, FOX Tv'de İsmail Küçükkaya'nın hazırlayıp sunduğu Çalar Saat programının konuğu oldu.

İsmail Küçükkaya'nın soruları cevaplayan Koray Aydın, "Halk hareketiyiz, bu toplumun bir isteği... Meral Hanım'ın da halkta büyük bir karşılığı var. 2019'da Cumhurbaşkanı adayımız Meral Hanım'dır" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZ MERAL AKŞENER"

Herkes farkında değil, sistem değişti. Cumhurbaşkanlığı 2 tura dönüştü. Anamuhalefet olursanız, 1. İle yarışacak duruma gelmiş oluyorsunuz. AKP'nin belli bir gücü var, karşısında diğer yüzde 50 bölüm var. Meral Hanım'ın halkta karşılığı olduğu kesin. Bizim kurduğumuz partiyi millet kuruyor. Bu partinin genel başlkanlığı görevini Meral Hanım'a verdi. Bu işin oyun kurucuları olarak, Meral hanım aday olduğu yarışta ilk turda alınamayacağı kesin. İkinci turda da kesin kazanacağını düşünüyorum, inanıyorum. En çok da dindarlardan oy alacağını düşünüyorum. Dindarlar büyük bir çıkış arıyor… 2002'de zamanın ruhu AKP'yi iktidar yaptı. Millet doğru düzgün ismini bilmiyordu. İnsanalar artık en değerli varlığı olan hürriyetin elinden alındığını söylüyorlar. AKP seçmeninin kafası karma karışık.

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