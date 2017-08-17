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Koray Aydın'dan 'Yeni Parti' sinyali!

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Koray Aydın'dan 'Yeni Parti' sinyali!
Koray Aydın'ın sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı değişiklik, Meral Akşener'in kuracağı 'yeni parti'ye geçeceği yorumlarına neden oldu.

Koray Aydın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında kullanıcı adı olan 'KorayAydinMHP'yi değiştirerek 'korayaydintr' olarak güncelledi.

Aydın ayrıca, Twitter'da yer alan 'bio' (kişisel bilgi) kısmında 'MHP Genel Başkan Adayı' şeklindeki ifadeyi de "Koray Aydın'ın resmi Twitter hesabıdır" diye değiştirdi.

Koray Aydın'ın bu değişikliğini fark edenler, "yeni parti"ye geçeceği yorumunda bulundu.

AKŞENER: "KORAY AYDIN BAKANIMIZLA DA İSTİŞARELER YAPIYORUZ"

Geçtiğimiz hafta Bursa'da yeni partiyle ilgili açıklamalarda bulunan Akşener, "Ümit Özdağ hocamla beraber yürüme kararı aldık. Koray Aydın bakanımızla da istişareler neticesinde bir yola doğru girmiş durumdayız. Bizim bu oluşumu hayata geçirme ile ilgili kararımız kesinleşmişti. Bunlar ilgili çalışmalar başlatmıştık fakat yepyeni ve bizim karşı olduğumuz bir cumhurbaşkanlığı düzenine geçiliyor. Sonuç itibarıyla fiili bir durum. Uyum yasalarının 26 Ekim’e kadar çıkması gerekiyor. Onu bekleyip, biz bu çalışmaları yapıp oluşumu Kasım ayında açıklamak gibi bir kararımız vardı” ifadelerini kullanmıştı.

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