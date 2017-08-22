Koray Aydın yeni partide

Koray Aydın, Meral Akşener ve Ümit Özdağ ile yeni partide siyasete devam edeceğini açıkladı. Aydın’ın düzenlediği basın toplantısında yeni partinin lideri Akşener de hazır bulundu.

Meral Akşener’in de hazır bulunduğu bir toplantı ile basın açıklaması yapan Koray Aydın MHP’den istifa ederek yeni partiye geçeceğini açıkladı.

Basın toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Koray Aydın’ın mikrofona geçmesi ile başladı.

İşte Aydın’ın o açıklamaları:

"Sesime kulak kesilen herkesi hürmetle selamlıyorum. Biz ülkücülerin mücadelesi milletin yüceltilmesi mücadelesidir bu her çıkarın üzerindedir. Ben bütün ömrümü Alparslan Türkeş’in yanında geçirmiş bir kardeşinizin. MHP’nin gençlik kollarından başlayarak hemen her yerde görev almış biriyim. MHP ve Ülkücü hareketin kuruluş değerleri mevcut yönetim yüzünden zarar görmüştür.





"BU HAREKETE OMUZ VERMEK MİLLİ BİR DAVADIR"



Milliyetçi Harekt Partisi olağanüstü kurultay kongresi süreci tarihe kara bir sayfa olarak geçti. İlçe düzeyinde bile muhalif isimlere tahammül gösterilmedi. Bir ilimizin kongresi iki kera tekrarlandı, istifa edildi. Kısacası kimsenin yapamadığı ülkücü kıyımmı yaşandı. Şairin de dediği gibi Ülkücüler öz yurdunda garip öz vatanında parya oldu.

MHP’de de artık tek adam yönetimi kalıcı hale gelmiştir. MHP’de genel başkan değişemez ilkesi MHP tüzüğünü yazılı olmayan birinci maddesi olmuş ve parti tek kişini partisi haline gelmişti. Nihayet MHP olmaktan çıkmış bir parti kalmıştır. Partiden geriye sadece ismi kalmıştır bir de mahzun üç hilal.

Ülkenin kaderini tek bir kişinin dudağına bırakmak ülkücülük olamaz. Yönetim iktidarın dümen suyuna girmiştir. İzlenen politikalarla hareketin şahsıyla oynanmış partiye güven halk nezdinde yerle bir edilmiştir. Bunu yapmaya kimsenin hakkı haddi yoktur.

Uzun uzun düşündüm ve siyasi hayatımın ez zor kararını verdim. Cesaret ve atılganlık göstermek aydınlık geleceğin mimarı olmak demektir.

Net olarak söyleyeyim 61 yaşındayım hiçbir çıkar gütmüyorum tek muradım çocuklarımıza daha güçlü bir ülke bırakma için mücadele etmektir.

Önümde üç yol var. Ya bu düzende yitip gitmek ya sessiz sakince sinip gitmek ya da yola çıkan yol arkadaşlarıma omuz vermek. Ben yolda olmayı varmaktan üstün sayanlardanım. Bu yeni vazifeye omuz vermeyi milli bir davadır.

Milletimiz Cumhuriyetin kurucu değerlerine hürmet gösterilen bir hareketin özlemi içindedir bu hareket iktidar olacaktır.

Nefsimizi bir kenara koymak ve Türkeş’in atılganlık, cesaret olmayan hiçbir dava başarıya ulaşamaz sözlerinin gereğini yapmak gerek.

MHP'de kalan tüm Ülküdaşlarıma varsa hakkım helal ediyor varsa hakları helal ediyorum. MHP yönetimine de arınma ve iktidar olma yolunda başarılar diliyorum. Şairin dediği gibi el mi yaman bey mi yaman gösterir zaman diyoruz ve kararı Türk milletine bırakıyoruz. Biz yeni parti ile Türkiye'ye yeni bir gelecek vaat ediyor, Milletin manevi ve kurucu değerlerine sahip çıkmaya ayrımcılığa haksızlığa ve her türlü adaletsizliğe son vermeye geliyor.

Her önüne gelen aldanan ve halkı aldatan bu pişkin iktidardan da hesap sormaya geliyoruz. Koltuklarımızda oturup kalmayacağız koşacağız koşturacağız. Metal yorgunu olanlar bilsin ki kurulmuş çelik bir yay gibi geliyoruz. Rahat olanları rahatsız etmeye geliyoruz.

Niyetimiz hayırdır akıbetimiz de hayırlı olsun inşallah diyorum."

AKŞENER: “BU ÜLKENİN ÇOCUKLARI HAYALLER KURAMAZ OLDU”

“Dün bu cumhuriyeti kuranlar benim gibi köylerde olan çocuklara kabiliyetleri ölçüsünde bir yol açmışlardı. Bugün açılan o yollar karşınızda size hitap eden bir Meral Akşener’in olmasına sebep oldu.

Ülkenin bir ucunda hüzün bir ucunda keder var. Bu ülkenin çocukları hayaller kuramaz oldu. Bugünün gençleri hayal kuramadıkları gibi bizden daha yaşlı bir dile sahipler. Soruyorsunuz; “kader, kısmet, sağlık olsun” diyorlar. Hepsi bir babaanne dede lisanına sahip.

Genç yaşta evlenen kadınlara hayal kurun dedik hayalleri “kuş olup uçmak bu ülkeden kurtulmak.” Kandırıkçılar, kandırılanlar ülkemizi bu hale getirdi. Cenabı Hak yolumuzu öyle açacak ki biz sözümüzün arkasında öyle duracağız ki Rabbim bizi menzile ulaştıracak. Kandırılmış kandırıkçı iktidardan bu ülkeyi kurtaracağız ben sayın bakanıma tekrar kalbini teşekkür ediyorum. Sayın Özdağ da yurt dışında selamlarını iletti biz hep birlikte bu bayrağı en ileri taşıyacağız.”