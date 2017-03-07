Kore, ABD'ye meydan okuyor!

Kuzey Kore'nin dün yaptığı balistik füze denemelerinin, Japonya'daki ABD üslerine yönelik saldırı kabiliyetini geliştirme amacıyla yapıldığı bildirdi.

Kuzey Kore'nin resmi KCNA ajansında yayımlanan haberde, "Füze denemeleri, Japonya'daki saldırgan emperyalist ABD üslerine karşı yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

Haberde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un orduya, kendini "muteber nükleer güç" olarak hazırlaması talimatı verdiği de belirtildi.

Kuzey Kore'nin, dün sabah ülkenin kuzeybatısından 4 balistik füze fırlattığı bildirilmişti.

Pentagon, Kuzey Kore'nin kuzeybatısından fırlatılan füzelerin Japon Denizi'nde yaklaşık bin kilometre katettiği bilgisini paylaşmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye bazı yaptırımlar uyguluyor. Konsey, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasını yasaklamıştı.