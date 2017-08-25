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Korgeneral Aksakallı’nın acı günü

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Korgeneral Aksakallı’nın acı günü
Erzurum’da hayatını kaybeden 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'nın annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanı iken 2. Kolordu Komutanı olarak atanan Korgeneral Zekai Aksakallı’nın annesi Halise Aksakallı, memleketi Erzurum’da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında vefat etti.

Halise Aksakallı'nın cenaze namazı bugün cuma namazının ardından Lalapaşa Camii’nde kılındı. Veli Velioğlu hocanın kıldırdığı cenaze namazında Erzurum Vali vekili Mehmet Yavuz, AKP Erzurum Milletvekilleri Orhan Deligöz, İbrahim Aydemir, Mustafa Ilıcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Şehit Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir çok sayıda bürokrat ve askeri erkan ile cami cemaati saf tuttu.

Annesini kaybeden 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, taziyeleri kabul etti.
7 çocuk annesi Halise Aksakallı'nın cenazesi Aziziye ilçesine bağlı Rizekent Mahallesi’nde toprağa verildi. 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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