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Koridorda ne yaşandı ben de merak ediyorum

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Koridorda ne yaşandı ben de merak ediyorum
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Hafta sonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 galip gelerek Beşiktaş'ı elediği maçın devre arasında soyunma odası koridorlarında olaylar yaşanmıştı.

Gündeme bomba gibi düşen bu tartışmalarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Vodafone Arena'da Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yendiği derbide yaşananlarla ilgili müfettiş görevlendirdiklerini söyledi.

Kılıç, "Müfettişlerimizi görevlendirdik. Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde soyunma odası koridorlarında yaşananları inceleyeceğiz. O koridorda neler yaşandı ben de çok merak ediyorum.

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