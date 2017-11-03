Korkak futbola hayır!

Bazı günler neyi seyredeceğinizi bilemiyorsunuz. Ben yine de Beşiktaş-Monaco maçına öncelik verdim. Nasılsa, tartışma programlarına sabaha karşı ikinci baskı yaptırılıyor. Onları kaçırma olasılığı kalmıyor.

Bir haftadır "Bizim için beraberlik de iyidir" olgusunu işleyen Beşiktaş Teknik Direktörü, sonunda amacına ulaştı. Eğer, 21 Kasım'da Porto'dan da tek puan alırsak "İşlem tamam" diyecek. Bu stratejinin yaratacağı sorunları şimdiden yazmak istiyorum. 12. Adam galibiyetlere alıştı. Bu yüzden ters bir sonuçta, oluşacak tepkilere kimse engel olamaz. Tüm cephelerde moral bozukluğuna yol açar. O zaman da, Şenol Güneş'in ne korkaklığı kalır, ne çapsızlığı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 10 maçın 9'unu kazanmış bir takım artık "Babalar gibi" oynamalı. Yani "Oynatılmalı". Böylece, 90 dakika içinde Pepe'nin yanında Tosiç, Medel ve Mitroviç'i takviye vermek zorunda kalmazsınız. Bitiş düdüğü ile bir puana bayram eden görüntüler sergilemezsiniz. Ayrıca Şenol Güneş basın toplantısında "Bu Monaco, geçen yıl Şamapiyonlar Ligi'nde yarı final oynadı. Fransa Ligi'nde şampiyon oldu" şeklinde savunma yapmak zorunda kalmaz. Biz de "Bu, yere göğe sığdıramadığın takımı evinde daha yeni mağlup etmedik mi?" sorusunu yöneltmeyiz.

Uyarılar

Dileriz, 21 Kasım'daki Porto maçından önce aynı senaryolara tanık olmayız. Hoca "Bunlar iyi futbolculardan kurulu, iyi takım" söylevlerini unutmalı. Çıkarsın sahaya "Kartal gibi oynarsın". Üç puanı cebine koyup, son 16'ya Liderler Torbası'ndan girersin. Şenol Güneş'ten istediğimiz önümüzdeki günleri "Kamuoyunu bir puana alıştırmak" dönemi yapmaması. Ters bir sonuç çıkması halinde hayatının sonuna kadar "Korkak" yakıştırmasından kurtulamaz.

Naklen yayın

Queresma, tüm yanlışlarına rağmen, puanı getiren isimdi. Rakibe tekme atışını atlamadık. Psikiyatr ihtiyacı devam ediyor. Babel'le beraber son an acemilikleri yaptılar. Bu arada son ayların en iyi hakemini izledik. Böylesi bir yönetime Cenk'in saçma sapan itirazlarına ne demeli? Tosun Paşa, penaltı vuruşunu da çok kötü kullandı. Kaleciye köşeyi ve ulaşacağı noktayı belli etti. Subasiç az daha topu çıkarıyordu. Hatta parmakları ile dokundu. "Aman dikkat" diyoruz.

Canlı yayın TVBU'da olunca meydan TRT SPOR'a kaldı. Biraz geriden dahi olsa, iyiydiler. Erdoğan Arıkan-Ali Gültiken yine başarılıydılar.

Fırat Günayer'i de rahatlıkla bunların arasına dahil edebiliriz. Günayer "Röportajların Efendisi" haline geldi. Soruları iyi hazırlaması bir yana, öncelik alıyor. Örneğin Şenol Güneş'i basın toplantısından önce onunla konuşurken gördük. Günayer'i kutluyorum.

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Keçi ve piyano

Kadir İnanır'ın reklam yıldızlığı bir alem. Önce keçi ile eşleştirdiler. En fazla onun meeelemeleri duyuldu. Şimdi de İnanır'ı piyano çalarken göruyoruz. Bu nasıl iş, çözmek zor. Keçi ile kaval daha uygun olmazmıydı? Galiba önemli olan enstürman değil, para...

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Cevaplar

İNSAF ET: Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, eleştirime alınganlık gösterdi. Kendisine özellikle katıldığı son programı tekrar seyretmesini öneriyorum. Yazımın neresinde hakaret var? Sadece ben değil, izleyen herkesin yorumu AK Parti yanlısı konuşmalar yaptığı şeklinde. Sanırım asıl HDP karşıtlığını yazmam rahatsız etti -Gelen tepkilerden-. Her şeye rağmen kibarlığını beğendim. Uslubu medeni. Tek yanlışı "Yasal haklarımı saklı tutuyorum" cümlesi. Bir akademisyene böylesi tehdit yakışmıyor. Siyasete hangi partiden katılacağını anlamaya ise fazla vakit kalmadı.

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Levent Bulut'a cevabım "O kısmı özellikle kaleme almadım" şeklinde olacak. N. Öztürk'ün özür dilemesine gerek yok. Fiyatlar öyle patladı ki doğru çetele tutmak mümkün değil. Doç. Dr. Göktan Ay'ın yazılarını kaçırmıyorum. Bilmediğim pek çok konuda aydınlatıyor. Ali Kaban ise o tarihteki yazımı internet arızası yüzünden bulamadı. Yoksa gazetede var.

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Süleyman Tancar'ın yolladığı mesajı kısaltarak yayınlıyorum:

"Altı ay kadar önce Yeniçağ almaya başladım ve yazılarınızla tanıştım. İnanılmaz uslubunuz ve engin birikiminiz var. Daha önceleri okuyucunuz olamadığım için üzüntü duydum. Şu an Yeniçağ almamın en büyük sebebi yazılarınız.

Tancar daha sonra "Aslen CHP kökenliyim ama Türkiyemiz'in kurtuluşunu şu an için İYİ PARTİ'de görüyorum. En kısa zamanda üye olup, çalışmalarına katkı sağlayacağım" diyor.