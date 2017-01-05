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"Köroğlu Parkı" Türk Dünyası'nı buluşturacak

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"Köroğlu Parkı" Türk Dünyası'nı buluşturacak
Belediyece 75 bin metrekare alana inşa edilecek, Türk Cumhuriyetleri vatandaşlarını Bolu’da buluşturmayı hedefleyen; Uluslararası Türk Dünyası Köroğlu Parkı’nın uygulama projesinde, son aşamaya gelindi.

Ortak değerlerin devamı amacıyla yapımına bu yıl başlanacak alanda; Köroğlu heykelleri, müze, araştırma ve kongre merkezinin yanı sıra amfi tiyatro, at gezinti alanı, kır kahvesi de yer alacak. TÜRKSOY’ca düzenlenen yarışmada birinci olan Kazak mimar Yedil Tussibbekov ile heykeltıraş Murat Mansurov’un imzasını taşıyacak park sayesinde yabancı turistlerin de Türk kültürünü her yönüyle tanıyabileceğini, Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar tanınıp sevilen halk kahramanı ve ozanı Köroğlu’nu, dünya markası yapmak istediklerini vurgulayan Bolu Büyükşehir Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz; şöyle devam etti: “Burada Türk dünyası halkları, kendi Köroğlularını bulabilecek. Ziyaretçileri, 16 ayrı heykelle karşılayacaklar. Onlarla ‘Köroğlu Kardeşliği’ kurarak, birlikte hareket edeceğiz. Türk Dünyası Kültür Bakanları Zirvesi’ni, hatta devlet başkanlarının katılacağı bir zirveyi de Bolu’da düzenlemeyi planlıyoruz.”

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