Koruculara subaylık yolu açıldı

İçişleri Bakanı Soylu, "Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bir sunum yaptı. Bakan Soylu sunumunda koruculara subaylık hakkının verildiğini ifade ederek personel alımı hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

çişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2018 merkezi Yönetim Bütçe ve 2016 Kesin Hesap Kanun Tasarısı ile Sayıştay Raporları görüşmelerine katıldı. Bakan Soylu burada bir sunum yaptı ve personel alımı ve koruculara subaylık hakkının verilmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

PERSONEL ALIMI AÇIKLAMASI

Personel alımı hakkında açıklamalar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarında "İç güvenlikte çalışma yaptığımız alanlardan bir tanesi güvenlik personeli sayısının arttırılması olmuştur. 2017 yılı Ekim ayı itibarıyla 268 bin 173 emniyet personeli, 179 bin 93 jandarma, 5 bin 453 sahil güvenlik ve 50 bin 727 güvenlik korucumuz, İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmaktadır. Ayrıca jandarmada 2017'de yüzde 60 olan profesyonelleşme oranını 2018 yılı için yüzde 65'e, sahil güvenlik komutanlığımızda ise 2016'da yüzde 71, halen de yüzde 81 olan profesyonelleşme oranını 2018 için yüzde 85'e çıkarmayı hedefliyoruz." ifadelerine yer verdi.

KORUCULARA SUBAYLIK HAKKI

Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarında koruculara subaylık hakkının verildiğini de ifade etti. Konu ile ilgili olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Doğu ve Güneydoğu'da önemli bir adımı attık. Korucularımızın yaş ortalaması 42 idi. 18 bin 482 güvenlik korucumuzu çok iyi şartlarda emekli edip 21 bin 716 güvenlik korucusu alarak yaş ortalamasını 32'ye düşürdük. Korucularımıza Foça'da komando eğitimi dahil verdiriyoruz. Bunun yanı sıra bakanlığımız bünyesinde Korucular Daire Başkanlığı kurduk. Ek tazminatları arttırılmış, harcırah imkanı getirilmiş, bir defaya mahsus olmak üzere silah taşıma ruhsatı için harç muafiyeti sağlanmış, sağlık tedavi giderleri bakımından 4-A kapsamında sigortalı sayılmalarına imkan veren yasal düzenleme hayata geçirilmiştir. Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Korucularımızdan uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler. Korucularımız subay olabilme kabiliyetine sahip olabilme adımını onlara sağlayacağız. 226 korucumuz uzman çavuş olma eğitimleri bitmek üzeredir"