Koruculardan HDP isyanı

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen HDP'li milletvekillerinin serbest bırakılmasının eleştirerek, "Bu karar Şehit Ailelerimize ve Gazilerimize karşı yapılan büyük bir hakarettir" dedi.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen terörizme yataklık eden milletvekillerinin serbest bırakılmasının tutuklama beklentisi içinde bulunan halkı hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Bu karar Şehit Ailelerimize ve Gazilerimize karşı yapılan büyük bir hakarettir. Hakim ve savcılarımız karar verirken kişinin makamına, mevkisine göre karar vermemelidirler. Adalet önünde herkes işlediği suçun cezasını en ağır şekilde ödemelidir. Şimdi halkımızın beklentisi verilen bu yanlış karara itiraz edip düzeltecek dik duruşlu, cesaretli ve yargının bağımsızlığına inanmış savcıların ortaya çıkmasıdır" dedi.

Sözen yazılı açıklamasında TBMM'nin milletvekillerine yönelik dokunmazlıkların kaldırılması ile mahkemeler tarafından ifade vermeye çağrıldıkları halde ifade vermeye gitmeyen HDP'li vekillerin, ifade vermeye gitmedikleri gibi devlete ve devletin mahkemelerine de meydan okuyarak "sıkıyorsa zorla götürürsünüz" şeklinde kışkırtıcı ifadeler kullanmış olduklarını hatırlattı.

Bu kışkırtıcı ifadelerden sonra HDP'li birçok vekilin evlerinde veya parti binalarında polis tarafından göz altına alındığını ve çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandıklarını anlatan Sözen, "Peki HDP'li vekiller hangi suçlamalarla tutuklandılar? Hepimizin bildiği Terör örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık etmek, suç ve suçluyu övmek, Terör örgütlerine üye olmak,Terör örgütleri adına suç işlemek, devleti aşağılayıcı ifadelerde bulunmak gibi bir birine benzeyen suçları işledikleri gerekçeleriyle tutuklandılar. Büyük bölümü yaklaşık üç aydır cezaevinde bulunan milletvekilletine yönelik ağırlaştırılmış müebbet hapis ve en az 15 yıla kadar hapis İstemiyle davalar açılmıştır. HDP'li vekiller bu suçları bütün toplumun gözü önünde göz göre göre işlediklerini hepimiz biliyoruz. Üstelik işledikleri suçlardan asla pişmanlık duyduklarını da ifade etmemişlerdir.Israrla işledikleri suçların suç olmadığını , devletin kendilerini tutuklayarak suç işlediğini alanen ifade etmekten kaçınmamışlardır" dedi.

"SİLAHI SİZE ÇEVİRMESİNİ ÇOK İYİ BİLİRİZ"

Bu isimlerin kendilerine göre teröristlerle görüşmenin, teröristlere silah ve mühimmat taşımanın, bilerek veya isteyerek terör örgütlerini ve elebaşlarını övmenin, arabasıyla hastaneye yaralı teröristi taşımanın, halka yönelik "sizi tükürüğümüzle boğarız" demenin, koruculara yönelik "bu silahı size çevirmesini çok iyi biliriz" demenin, terörist kamplarını ziyaret ederek teröristlerle poz vermenin, terörist cenazesine omuz vermenin,teröristin taziyesine gitmenin suç olmadığını savunduklarını kaydeden Sözen "İlk ifadelerinde yaptıklarının suç olmadığını hakim ve savcıların gözlerinin içine baka baka anlattılar" dedi.

Ziya Sözen "Toplumun büyük çoğunluğu HDP'li vekillerin çok ağır cezalar alması beklentisi içerisindeyken HDP gurup başkan vekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in ilk duruşmasında serbest bırakılması başta bu ülke için yakınlarını Şehit veren Şehit Ailelerini , Gazi'leri ve sağduyulu Vatansever halkımızı derinden üzmüştür. Bu karar toplumun büyük kısmında hayal kırıklığı yaratmıştır" dedi.

Bu kararın neden verildiğini soran Sözen "HDP'li vekillerin işledikleri suçlar bu kadar bariz ortada iken, bu kararı veren hakim ve savcıların iyi niyetli olmadığını düşüncesindeyim. HDP gurup başkan vekili İdris Baluken'i serbest bırakan hakim gerekçe olarak milletvekili olmasını ve Anayasa Mahkemesinin tutuklu vekillerle ilgili daha önce vermiş olduğu kararını gerekçe göstermiştir" dedi. Ziya Sözen şöyle devam etti:

"Şimdi soruyorum bu hakim ve savcılara. HDP'li vekiller suçsuz ise neden tutukladınız? Daha önce milletvekili olduğunu bildiğiniz halde , Anayasa Mahkemesinin bu kararı ortada iken o gün neden tutukladınız? Eğer suçlu ise ki suçlu olduklarını herkesçe bilindiği halde neden serbest bıraktınız? Bu iki durum bir biri ile çelişmektedir. Bu hakim ve savcılar HDP'li vekilleri ya tutuklarken suç işlediler, ya da serbest bırakırken suç işlediler? Bir kişi hem suçlu hem suçsuz olamaz. Üstelik bu kişiler milletvekili oldukları bilindiği halde suç işledikleri ortada olduğu için tutuklandılar. Hiç kimsenin milletin duyguları ile alay etmeye ve mağduriyet yaratıp terör destekçilerini kahramanlaştırmaya hakkı yoktur. Hakim ve savcılarımızın bu konuda duyarlı ve titiz olmaları gerekmektedir."

Ziya Sözen bu tür tutumların vatandaşların yargıya olan güvenini zedelediğini belirterek "Bu karar Şehit Ailelerimize ve Gazilerimize karşı yapılan büyük bir hakarettir. Hakim ve savcılarımız karar verirken kişinin makamına, mevkisine göre karar vermemelidirler. Adalet önünde herkes işlediği suçun cezasını en ağır şekilde ödemelidir. Şimdi halkımızın beklentisi verilen bu yanlış karara itiraz edip düzeltecek dik duruşlu, cesaretli ve yargının bağımsızlığına inanmış savcıların ortaya çıkmasıdır. Aksi takdirde bu karar toplumun vicdanını kanatmaya devam edecektir" dedi.