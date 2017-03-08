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Korutürk: Zaten yapmak istedikleri bu uygulamaydı

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Korutürk: Zaten yapmak istedikleri bu uygulamaydı
Berlin eski Büyükelçisi Osman Taney Korutürk, Almanya’da engellenen referandum kampanyasının yeni değil, önceki yıllara ait bir uygulama olduğunu ifade etti.

Hanife AÇIKALIN / Yeniçağ

Kendi büyükelçilik yıllarında yaşanılan sıkıntının yıllar sonra tekrar patlak vermesini Yeniçağ’a değerlendiren Korutürk, Almanya’da engellenen referandum kampanyasına ilişkin şunları söyledi: “Almanya, Avusturya, Hollanda gibi ülkelerin zaten eğilimleri buydu. Bu ülkeler kendi ortamlarında başka ülkelerin politik faaliyet yapmasına engel olurlardı.

Ben Almanya’da büyükelçilik yaparken Türklerin büyükelçiliklere gelip oy kullanması pek mümkün değildi.
O zamanlar da çok uğraşırdık. Güvenlik dolayısıyla Almanya, Türklerin Türk temsilciliklerinde oy kullanmasına
izin vermiyordu. Benden önce başlamış, ben görevden ayrıldıktan sonra da devam eden görüşmeler
sonrası bu sorun aşılmıştı.

Şimdi ise bu eski eğilimlerini Türkiye’deki gelişmelerle de birleştirip tekrar uygulamaya getirdiler. Zaten yapmak istedikleri bir uygulamaydı. Fırsat bulmuş oldular.” Türkiye’deki ortamın da bu eğilimlerine fırsat verdiğinin altını çizen
Korutürk, “Türkiye’deki çok sayıda gazeteci cezaevinde, memleket ikiye bölünmüş tarzda konuşmalar yapılıyor.

Bir demokratik yoksunluk olduğu zamanlarda bunun güvenlik sorunu çıkaracağını düşünüp, yerel yönetimlerin
üzerine atıp, tekrar aynı uygulamalarını gündeme getirdiler” diye konuştu. Türkiye’de dış politikanın medya ve kamuoyu üzerinden yürütüldüğüne dikkat çeken Korutürk, diplomaside böyle bir yöntemin olmadığını kaydetti.

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