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Koruyan yasa yok mu

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Ergun KAFTANCI

       Yeni madeni 1 TL'leri gördünüz mü?

       Ben görmedim; yakın zamanda birkaç alışveriş yaptım ama paramın üstü olarak verilen paraların arasından hiç yeni bir liralık çıkmadı...

       Okurum Metin Zengin uyardı; yeni bir liralıkların üzerindeki Atatürk çıkarılmış, yerine bayrak tutan eller konulmuş...

       Vaktiyle İsmet İnönü merhum Cumhurbaşkanı iken paralardan Ata'mızın resmini çıkarıp kendi resmini koymakla suçlanmıştı. Bugün de benzer bir Atatürk karşıtlığı, darphanenin bir kapısından girdi, diğer kapısından çıktı...

       Yoğun hale getirilen Atatürk ve cumhuriyet karşıtlığını on beş yıldan beri bu iktidar sahiplendi ve bugüne getirdi; para konusu son marifetleri...

       * * *

       Henüz unutulmuş değil...

       Rize'de heykel üzerinden yapılan Atatürk ve cumhuriyet karşıtlığına kimse müdahale etmedi. Ne Cumhurbaşkanı devreye girdi, ne Başbakan, ne de bakanlar...

       Kimse belediye başkanına ve yandaşlarına "Durun bakalım ne yapıyorsunuz, Atatürk, cumhuriyetimizin kurucusu, o olmasaydı bu millet ve sahiplendiği değerler olur muydu a dangalaklar" demedi...

       AKP iktidarının Atatürk ve cumhuriyet karşıtlarıyla lebaleb dolu olduğunu söylemek, yanlış bir tespit olmaz...

       Bu arada savcılarımıza da bir sorum var; yasalarımızın arasında Atatürk'ü koruyan, ona hakareti ve saldırıyı cezalandıran bir yasa yok muydu?

       Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir yasa olmalı...

       Varsa, neden savcılarımız yasaya dayanarak gerekli olanı yapmıyor ve neden bu densizlerin yakasına yapışmıyor...

       Ömrümüz bu densizlerle uğraşmakla mı geçecek...

 

DERKENAR

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       Bir bilene sorayım dedim; arkadaşımın damadı darphanede çalışıyor, ona sorduk. Meğer bayraklı liraların 15 Temmuz anısına basıldığını fısıldadı. İktidar anlaşılan, alenen 15 Temmuz fırsatçılığı yapıyor, bu tarihi her fırsatta kullanıyor. Yeni bir algı operasyonu... Halkın hem Erdoğan'ı, hem AKP iktidarını ölesiye sevdiğini kafalara çakmaya çalışıyorlar. Acı ama öyle; huyumuz hep aynı, değişmedi, herhangi bir konuda insanlara "Yeter be birader, bıktırdınız" dedirtmekten bir türlü kurtulamadık...

 

Türk çocuğuna Türk ismi

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       Facebook herkese açık bir sosyal haberleşme alanı. Bir okurum -İsmi bende mahfuz- "Çocuklarınıza Türkçe adlardan koyun" diye yazınca çalıştığı kurumda mesai arkadaşlarından tepki almış... Kurumun başkan yardımcısı bile "Seni sildik" diyerek adeta tehditte bulunmuş...

       Demek ki resmi kurumlarda çok acı şeyler yaşanıyor.

       Türk çocuklarının adları elbet de Türkçe olmalı. Bu uyarıyı yapmanın neresi suç ki ceremesi bu okuruma çektiriliyor...

       Bu arada gazeteci yazar Aydil Erol'un Türk isimlerine ilişkin kitabını öneriyorum. Çocuğunuza, torunlarınıza isim koymanıza yardımcı olur...

 

Günaydın albayım

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       Kumpas mağdurlarından Albay Dursun Çiçek şimdi CHP milletvekili. Diyor ki:

       -Bunlar -Kimler olduğunu söylemiyor, siz anlayın artık- Atatürk ve cumhuriyet düşmanı...

       Günaydın albayım; bunun ne zamandan beri farkındasınız?

       Deniz Kuvvetleri'nde iken herhalde deniz tuttu ki bu gerçeği göremediniz...

ANLAMLI SÖZLER

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       Siyaset bir sahnedir, siyasetçi de aktör; bu sahnede bazılarının sadece provaya ihtiyacı vardır. (Albert CAMUS)

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