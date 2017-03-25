KOSGEB kredi işlemlerine hız verdi

KOSGEB Başkanı Biçer, "KOSGEB olarak kredi işlemlerine hız verdik. Hafta sonu Türkiye genelinde bütün KOSGEB müdürlükleri açık olacak." dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, KOSGEB'in 50 bin lira üst limitli sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu desteği almaya hak kazanan yaklaşık 460 bin KOBİ'nin, ekonominin canlanması adına en kısa sürede kredilerini almalarının önemine işaret eden Biçer, bankalara kredi işlemlerinin kolaylaştırılması için üçüncü kez resmi yazıyla çağrıda bulunduklarını söyledi.

Biçer, KOSGEB olarak süreci hızlandırmaya çalıştıklarını belirterek, bu kapsamda KOSGEB müdürlüklerine personel gönderildiğini kaydetti.

"Kredi onayı tek aşamaya düşürüldü"

KOBİ'lerin bir an önce faizsiz krediye erişebilmeleri için KOSGEB'in adeta seferberlik ilan ettiğinin altını çizen Biçer, "KOSGEB olarak kredi işlemlerine hız verdik. Hafta sonu Türkiye genelinde bütün KOSGEB Müdürlükleri açık olacak ve personeller mesaiye kalacak." diye konuştu.

Biçer, kredi onay süreçlerinde de KOSGEB tarafından yeni düzenleme yapıldığına dikkati çekti. Mevcut sistemde KOSGEB kredisinin 2 aşamada onaylandığını anımsatan Biçer, düzenlemenin ardından onay sürecinin tek aşamaya düşürüldüğünü aktardı.