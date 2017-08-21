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Kosova'nın ilk başbakanı hayatını kaybetti

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Kosova'nın ilk başbakanı hayatını kaybetti
Kosova'nın ilk başbakanı olarak tarihe geçen Bayram Recepi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kosova'nın 1999 yılında Birleşmiş Milletler'in denetimi altına girmesinin ardından Kosova Başbakanı olarak görev alan ve Kosova'nın ilk başbakanı olarak tarihe geçen Bayram Recepi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kosova'da beyin kanaması geçiren ve bir süre önce Türkiye'ye tedavi görmek için giden Recepi'nin Türkiye'de sabah 09:45´te hayatını kaybettiği, cenazenin Kosova'ya getirileceği belirtiliyor.

Recepi'nin hayatını kaybetmesinin ardından Kosova Demokratik Türk Partisi - KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar yayınladığı mesajında şunları söyledi: 'Kosova'nın 2001-2004 yılları arası ilk Başbakanı olarak bilinen Bayram Recepi'nin vefatını bugün sabah büyük üzüntüyle öğrendik. Şahsım, KDTP ve Kosova Türk toplumu adına başta kederli ailesi olmak üzere tüm Kosovalıların başı sağolsun diyorum. Kendisi vatansever ve dost bir insandı. Başbakan, bakan ve belediye başkanı olarak herkese yakın ve anlayışlıydı, ayrıca toplumumuzun da büyük dostuydu. Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum'.

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