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Kosta Rika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

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Kosta Rika'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orta Amerika ülkelerinden Kosta Rika'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kosta Rika Volkanik ve Sismolojik Gözlem Merkezi, merkez üssü Puntarenas bölgesine bağlı Jaco kentinin 23 kilometre güneybatısındaki depremin yerel saatle 20.28'de (TSİ 05.28) kaydedildiğini açıkladı.

10 kilometre derinlikteki depremin ardından 10 dakika içinde aynı bölgede 5,1 ve 4,1 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı kaydedildi.

Kosta Rika Silahlı Kuvvetleri, depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.

Yerel basındaki haberlere göre, Pasifik Okyanusu Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

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