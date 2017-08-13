Kötü kokular Cimbom'u karıştırdı

UEFA tarafından finansal fair- play kurallarına uymadığı gerekçesiyle bir yıl Avrupa kupalarından uzaklaştırılan sarı kırmızılı kulüp transfer döneminde fahiş rakamlarla futbolcu almasına rağmen temmuz ayında İsveç'in köy takımına elenerek evine döndü.

Başkan Dursun Özbek'in büyük yetkiler verdiği Sportif Direktör Cenk Ergün'ün gizli ortağı olduğu öne sürülen Ahmet Bulut ile birlikte kulübün parasını har vurup harman savurduğu iddiaları camiayı karıştırdı.

Son yıllarda yapılan transferlerin perde arkasında hep Cenk Ergün ile scaut ekibinin imzası var. Tarık Çamdal, Veysel Sarı, Hajrovic, Ontivero, Umut Gündoğan ve Pandev gibi hayal kırıklığı yaratan futbolcuları kulübe aldıran Cenk Ergün ve Scout ekibi, Riva ve Florya'nın satılmasıyla birlikte kontrolü ele geçirdi. Cenk Ergün ve Ahmet Bulut'un kararları ile yaşanan skandal transfer iddiaları şöyle sıralanıyor:



"Sezonun sonlarına doğru Bruma transferi için kapıyı çalan Alman Leipzig kulübü, 15 milyon artı bonusları gözden çıkarmıştı. Ergün bu öneriden sonra gizli ortağı Ahmet Bulut'u devreye sokunca fiyatı bir anda 12.5 milyon Euro'ya düştü. Bu gelişmenin ardından Bruma bonuslarıyla birlikte 2.5 milyon Euro zarar edilerek satıldı.



Dinamo Kiev ile yaşadığı sorunların ardından Galatasaray'ın gündemine adını yazdıran Belhanda'nın transferinde yanlış hamleler kulübe pahalıya mal oldu. Ergün tıpkı Bruma transferinde olduğu gibi Belhanda'yı da Ahmet Bulut'a yönlendirdi. Bulut devreye girince Faslı oyuncu 4 milyon Euro yerini 8 milyon Euro'ya alındı. Kulübün bütün transferlerini Ahmet Bulut ile beraber yapan ve Başkan Dursun Özbek'e adeta bir noter gibi imza attıran Ergün ve ekibi, golcü oyuncu Gomis'e de 5 milyon Euro fazla ödeme yaptırdı. Fransız oyuncuyu 3 yıl önce bonservisi elindeyken 29 yaşında kalbinde sorun var diye geri çeviren Ergün ve Scout ekibi, bu sene 32 yaşına gelmiş Gomis'i zorla 2.5 milyon Euro bonservis ve 2.5 milyon Euro imza parasıyla fahiş rakama transfer etti.



Skandallar zincirinin son halkası Feghouli oldu. West Ham United kulübünün gözden çıkardığı futbolcu için hiç bir yetkisi ve alakası olmamasına rağmen yine gizli ortak Ahmet Bulut araya sokuldu. Cezayirli oyuncunun bonservisi için 4.5 milyon Euro'ya İngiliz kulübüyle anlaşan Galatasaray bu transferde de önemli bir kayba uğradı. Sırada Arda Turan'ın en yüksek fiyatla geri alınması ve taraftarın pek sıcak bakmadığı Yasin Öztekin'in maaşına zam hamleleri var."



Başkan Özbek ve yönetiminin sözkonusu ekibe teslim olduğunu her fırsatta dile getiren camianın önde gelen isimlerinin bu gidişe dur demek için imza toplamaya başladığı, kulüp hızla mali batağa sürüklenirken çok sayıda kongre üyesinin Başkan Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek'e dava açıp, skandal transferlerle kaptırılan kulübün parasının hesabını sormak için harekete geçtiği öğrenildi.

Haber Merkezi