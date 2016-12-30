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Köylere tilki istilası

Köylere tilki istilası 1
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Muş'ta kar ve soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan tilkiler köylere inerek yiyecek aradı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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