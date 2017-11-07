Köylünün parasıyla makam aracı!

Yozgat İl Özel İdaresi, köylere hizmet götürmek amacıyla kurulan birliğin hesabına aktarılan paralarla Yozgat Valiliği’ne 620 bin liraya makam aracı alındığı ortaya çıktı.

Sayıştay, köylere hizmet götürmek amacıyla kurulan birliğe aktarılarak usulsüz harcanan paranın toplam miktarının ise 1 milyon 206 bin lira olduğunu açıkladı.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre Sayıştay raporunda, ‘'Yozgat İl Özel İdaresi bütçesinden, köye yönelik hizmetlere ilişkin yapım, bakım ve onarım işleri, bölünmüş yol, elektrifikasyon, köy yolu, içme suyu, sulama suyu ve kanalizasyon yatırımları dışında, köylere ilişkin olmayan işler için, 1 milyon 206 bin 831 TL tutarında aktarmalar yapılmıştır” denildi.

ISITMAYA 100 BİN TL

Sayıştay raporunda bu kalemlerin bazıları şöyle sıralandı:

“Valilik makam hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımı için 620 bin TL, ek hizmet binası atölye ısıtılması için 100 bin 487 TL, Şefaatli Şehit Adnan Menderes İmam Hatip Orta Okulu için 118 bin 26 TL, Çandır Açık Spor ve Sağlıklı Yaşam Alanı Projesi için 100 bin TL, Çayıralan Kaymakamlığı lojman çevre duvarı yapımına 80 bin TL ve Sorgun Kaymakamlık lojman binası onarımına yardım için 70 bin TL.”

ROMA HAMAMI'NA 37 BİN TL

Sayıştay raporunda, Yozgat İl Özel İdaresi'nin Sarıkaya Tarihi Roma Hamamı'nın tanıtımı için 36 bin 912 lira harcadığını da tespit etti. Raporda, “Ayrıca İl Özel İdaresi'nin valilik hizmetinde kullanılan aracın şanzıman alım işine 48 bin 383 TL, Akdağmadeni Kaymakamlık lojmanı bakım ve onarımına 7 bin TL, Aydıncık Ametist taşı tanıtımına 7 bin 500 TL, Sarıkaya Roma Hamamı kazı çalışmasına pompa alımına 8 bin 522 TL ve Sarıkaya Roma Hamamı tanıtımı yardımına da 10 bin TL harcadığı tespit edildi” denildi.