Kozmetik ürünlerine yüzde 25 ek gümrük zammı yapıldı

Şampuandan, diş macununa kadar birçok ürüne 'gümrük zammı' adı altında yüzde 25’lik zam geldi. Resmi Gazete’de yayınlanan “İthalat Rejimi Ek Kararı” sonrasında birçok kozmetik ürün fiyatlarında en az yüzde 25’lik zam bekleniyor.

Parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mum gibi ürünlerine 17-25 arasında ilave gümrük vergisi alınacak. Bakanlar Kurulunun, İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÜZDE 25 ZAM!

Buna göre, İthalat Rejimi Kararına ek liste ve tabloda gümrük tarife pozisyonu ile isimleri belirtilen, aralarında parfüm, şampuan, deodorant, diş macunu, ayakkabı boyası ve mumların da yer aldığı eşyaların ithalatında yüzde 17-25 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak.

FİYATLAR ZİRVE YAPABİLİR

Kozmetik ürünlerine uygulanacak ek vergi sonrasında fiyatların zirve yapacağı gelen bilgiler arasında. Birçok kozmetik firmasının ürünlerine en az yüzde 25'lik bir artışla müşteriye sunacağı öğrenilirken, günlük ihtiyaçları da etkileyecek zam kararı sonrasında sektörde daralma yaşanabileceği gelen bilgiler arasında.

45 GÜN İÇİNDE TESCİL EDİLMESİ GEREK

Bu kararların yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere, taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, kararın yayımı tarihinden sonra en geç 45 gün içinde tescil edilmesi halinde bu karar hükümleri uygulanmayacak.