KPSS branş sıralamaları yayınlandı!

ÖSYM tarafından 2016 KPSS'ye lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellendi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2016 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek yayınlandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2016 KPSS'ye lisans, önlisans ve ortaöğretim düzeyinde katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle, güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Branş bazında sıralamalar adayları bilgilendirme amacıyla oluşturuldu. Adaylar, aynı alanda sınava giren diğer kişilerle kıyaslayarak, başarı durumlarını değerlendirebilecek.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak ve değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.

Branş bazında sıralama işlemleri, adayların ÖSYM sistemi üzerinde 1 Mart 2017'de aktif olarak bulunan eğitim bilgileri, bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlandı.