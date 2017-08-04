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KPSS ÖABT sonuçları açıklandı

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KPSS ÖABT sonuçları açıklandı
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin internet sitesinde açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde açıklandı.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmen adaylarının 16 Temmuz'da girdiği sınavın cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanarak itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

Adaylar, sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik bilgileri ve şifrelerini girerek öğrenebilecek.

Açıklamaya göre ÖSYM, KPSS ÖABT Türkçe öğretmenliği testi temel soru kitapçığındaki 8. ve 44. soruların iptaline karar verdi.

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