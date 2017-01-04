KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanıyor?

KPSS tercihleri için; Ortaöğretim Önlisans ve Lisans sınavına girenler, sonuçların ardından tercih başvurularını yaptı ve sonucu beklemeye başladı.

Yüz binlerce insan sonuçları beklerken, 2017 personel alımları yılı olacağından ötürü, Kamu Personeli Seçme Sınavı tercih başvuruları kurum tarafından tekrardan yapılması bekleniyor.

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunu soran yüzbinlerce aday ÖSYM'nin sitesine girmeye devam ediyor. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, önceki sınav sisteminde nasıl bir prosedür işlemiştir? Devlet kadrolarında memur olmak isteyenler sonuçları ne zaman görecektir? Haber içeriğimizde, sonuç açıklanma tarihi, kılavuz, sorular ve Kamu Personeli Seçme Sınavı sistemine dair önemli bilgiler bulunmaktadır.

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kurumun sonuçları açıklayacağı olası tarih 13 Ocak ile 20 Ocak 2016 tarihleri arası

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR? STANDART SAPMA NEDİR?

Kurum 120 soru sormaktadır. 60 tane genel yetenek, 60 tane genel kültür. 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Ve bu sayede net durumu oluşuyor. En önemli durum standart sapma konusu. Adayların en çok yapamadığı soru, belirli adaylar tarafından yapıldığında o sorunun puan değeri +5 veya -5 olarak hesaplanabiliyor. Puan hesaplamasında öngörülen bir puan sistemi mevcuttur. Klasik olarak 0.5 x (Genel kültür + genel yetenek neti) + 40 ile -+5 puan farkla ortalama puan belli olmaktadır. Genel Kültürden ve genel yetenekten doğru ve yanlış soruların oranında net belli olmaktadır ve net üzerinden 0.5 ile çarpma işlemi yapılır. En son olarak + veya – 5 puan üzerinden puan belli olur.

TERCİH DURUMU

Sonuçların açıklanmasından sonra Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, tercih işlemlerine başlayacak. Tercih işlemlerinde herhangi bir ücret ödenmeyecek. Önlisans sınavına giren adayların da tercihleri beklemesinden ötürü tercih işlemleri bütün olarak yapılması bekleniyor. Kılavuz üzerinden yapılacak olan işlemler, kurumların açacağı kadroya göre şekil alacaktır.