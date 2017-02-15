KPSS'siz alımlara AYM incelemesi

Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin, belirli koşullar altında KPSS şartı aranmaksızın özel harekat polisi ve öğretmen alımına ilişkin kanun hükümlerinin de bulunduğu bazı düzenlemelere yönelik iptal talebiyle yaptığı 9 başvuruyu esastan görüşecek.

Yüksek Mahkeme, CHP'nin söz konusu düzenlemeleri de içeren kanun hükümlerine yönelik iptal başvurularının ilk incelemesini tamamladı.

CHP, KPSS şartı aranmaksızın özel harekat polisi alımını düzenleyen 6757 sayılı Kanun ile öğretmen alımını düzenleyen 6758 sayılı Kanun'un bazı hükümlerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

CHP tarafından, 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun ile 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un bazı hükümlerinin de iptali istenmişti.

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nu da Anayasa Mahkemesine taşıyan CHP, 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun ve 6763 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerine ilişkin iptal talebinde bulunmuştu.

CHP, ayrıca 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin de iptalini istemişti.

Başvurularla ilgili ilk incelemesini yapan Yüksek Mahkeme, bir eksiklik tespit etmeyerek, söz konusu 9 başvuruyu esastan görüşmeye karar verdi. Kanunlara yönelik iptal istemi, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek, yürürlüğünün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.