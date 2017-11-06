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Kral Selman'dan dikkat çeken görüşme

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Kral Selman'dan dikkat çeken görüşme
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın ülkesini ziyareti sırasında istifa eden Lübnan Başbakanı Hariri ile bir araya geleceği açıklandı.

Prens ve iş adamlarının tutuklandığı Suudi Arabistan'ın Kralı Selman dikkat çeken bir görüşme yapacak. Kral Selman Cumartesi istifa eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya gelecek.

Hariri, son bir haftada ikincisini yaptığı Suudi Arabistan ziyaretinde, hayatının tehlikede olduğunu söyleyerek istifa ettiğini açıklamıştı. İstifanın ardından Hariri'nin halen Lübnan'a dönmemesi ülkede tartışmaları beraberinde getirmiş, Lübnan Başbakanı'nın Riyad'da zorla mı tutulduğuna ilişkin soru işaretleri de gündeme gelmişti.

Lübnan'da hükümet ortağı olan Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada, Hariri'nin Suudi Arabistan baskısıyla istifa ettiğini öne sürmüştü.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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