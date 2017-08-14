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Kredi borçları yeniden yapılandırılacak mı?

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Kredi borçları yeniden yapılandırılacak mı?
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, esnafın kredi borcunun yeniden yapılandırılacağını söyledi.

Tüfenkci, esnafın gecikme faizlerinin silinip icra işlemlerinin de sonlandırılacağını açıkladı. 

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