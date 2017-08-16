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Kredi kartı, banka kredisi ve taksitle kurban kesilir mi?
Kredi kartı, banka kredisi ve taksitle kurban kesilir mi?
Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, kurbanlıkların kredi kartı, banka kredisi ve taksitle alınıp alınamayacağına ilişkin sorulara yanıt verdi.
16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:24
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