Kredi kartı faiz oranı değişti mi?

Merkez Bankası, kredi kartı işlemlerindeki faiz oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kredi kartı işlemlerinde alınan azami faiz tutarında herhangi bir değişikliğe gidilmeyeceği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada: "Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla

karşılamaları menfaatlerine olacaktır" ifadelerine yer verildi.