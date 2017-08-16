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Kredi kartı ile alışverişte önemli gelişme

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Kredi kartı ile alışverişte önemli gelişme
BDDK daha önceden 17 Ağustos olarak açıkladığı kredi kartıyla online alışveriş süresini 31 Aralık'a kadar uzattı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, banka kartlarının elektronik ticarette kullanılabilmesi için kart hamilinin talebinin alınması şartı getirdiklerini ve bankalardan 17 Ağustos'a kadar bunun tamamlanmasını istediklerini hatırlatarak, "e-ticarette herhangi bir yavaşlamaya sebebiyet vermemek için hem bankalarımızın görüşlerini hem de gelen taleplerini aldık ve kurul olarak bu süreyi 31 Aralık 2017'ye kadar uzattık." dedi.

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