Kremlin: Koordinatları TSK verdi!

Kremlin, Rus savaş uçaklarının üç Mehmetçiğin şehit olduğu saldırı esnasında Türkiye'nin verdiği koordinatlar dahilinde hareket ettiğini duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Türk ordusu tarafından Rusya’ya verilen yanlış koordinatlar nedeniyle ölümcül hava saldırısının yaşandığını” belirtti.

Peskov, “Türk askerlerinin Rus jetlerinin terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdiği yerde olmaması gerektiğini” öne sürdü.

Peskov’un açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Nedenine gelince, çok açık. Vaziyet ortada: Maalesef bizim (Rus) ordusu, hava saldırıları düzenlerken, Türk ortaklarının sağladığı koordinatlara güveniyordu. Türk askerleri verilen koordinatlarda, o yerde olmamalıydı.”

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ HAKKINDA

Peskov, üç Türk askerinin şehit olduğu saldırının Türk istihbaratının hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına yönelik soruya ise “Koordinat paylaşımıyla ilgili koordinasyon eksiliği” yanıtını verdi.

Peskov dün Putin ile Erdoğan arasında geçen telefon görüşmesine ilişin ayrıntı da verdi. Olaya oldukça uzun süre ayrılan görüşmenin çok detaylı ve yapıcı geçtiğini belirten Kremlin Sözcüsü, “Bunun dışında Mart ayında gerçekleşecek olan yüksek düzeyli işbirliği konsey toplantısı bağlamında ikili ilişkileri masaya yatırdılar” dedi.

Peskov, Putin’in Türk askerlerinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı dilediğini ve bundan dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdiğini aktardı.

HÜKÜMETTEN KRİTİK AÇIKLAMA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise Rusya’dan gelen açıklamayla hemen hemen aynı saatlerde konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kurtulmuş şunları söyledi.

“Bizim açımızdan olay bütünüyle aydınlatılmaya çalışılıyor, araştırılıyor. İlk bilgiler koordinasyon yanlışlığı, yanlış bir koordinasyon, herhangi bir şekilde maalesef istem dışı meydana gelmiş bir olaydır. Bütünüyle bir kazadır ilk bilgilere göre ama bunun nasıl vuku bulduğu, bu aradaki koordinasyon meselesinin nasıl bu kadar atladığı ortaya konulacaktır. Oradaki mücadelede anlaşılıyor ki çok daha yakın bir koordinasyona ihtiyaç var.”

RUSYA: KAZAEN VURDUK

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında Suriye’nin kuzeyindeki El Bab kasabası yakınlarında bulunan Türk askerleri, Rus savaş uçakları tarafından dün sabah saatlerinde vurulmuştu.

Rusya tarafından yapılan açıklamalarda, “Rus savaş uçaklarının kazaen Türk askerlerini vurduğu” belirtildi.

Rusya lideri olaya ilişkin üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletmek üzere Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a telefon açtı.

Elim olayda 3 Türk askeri şehit olurken, biri ağır 11 Mehmetçik ise yaralandı.