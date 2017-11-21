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Kremlin'den açıklama geldi, "Erdoğan ve Esad aynı masaya mı oturacak?"

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Kremlin'den açıklama geldi, "Erdoğan ve Esad aynı masaya mı oturacak?"
Esad'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı üçlü zirve öncesi Rusya'da Putinle görüşmesi üzerine 'Erdoğan Esad'la aynı masaya mı oturacak?' iddialarına Kremin'den açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Esad'la yaptığı görüşmenin yarın Rusya'da yapılacak Rusya, Türkiye, İran görüşmenin zeminini oluşturduğunu kaydetti.

"AYNI MASAYA MI OTURACAKLAR?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı görüşme öncesi Esad'ın Rusya'ya giderek Putin'le görüşmesi 'Erdoğan, Esad'la aynı masaya mı oturacak?' sorularını akıllara getirirken, Peskov'un açıklamaları bu iddiaların asılsız olduğu şeklinde yorumlandı.

Öte yandan, Rus Sputnik haber ajansı, Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelen Rusya, Türkiye ve İran genelkurmay başkanlarının, Suriye'de geri kalan IŞİD ve El Nusra (yeni ismiyle Fetih el Şam) bağlı teröristlerin varlığına son vermek için somut adımlar üzerinde anlaştıkları belirtildi.

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