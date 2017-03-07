Kremlinden, Putin-Erdoğan açıklaması

Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in cuma günü Moskova'da yapacakları görüşmenin detayı hakkında açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısı için Perşembe ve Cuma günü Rusya’da olacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Erdoğan, Cuma günü Moskova’da buluşarak Türk Akımı Boru Hattı projesi ve Akkuyu nükleer santralini görüşecekler.

Açıklama Kremlin tarafından yapıldı.

Moskova’nın Avrupa doğalgaz piyasasında elini güçlendirecek ve Ukrayna üzerinden yapılan enerji sevkiyatını kesecek olan Türk Akımı projesi için anlaşma geçen yıl imzalanmıştı.