Kritik oylama sonuçlandı

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için yapılan oylama sonuçlandı. Anayasa maddelerinin görüşülmesi 338 oy ile kabul edildi.

Anayasa teklifinin maddelerine geçilmesi oylamasında 338 kabul oyu çıktı. Bu sonuç kritik bir eşiği de ortaya koydu. Gerekli olan 330 barajı sadece 8 oyla aşılabildi. Oysa AKP MHP bloğunun 347 oyu gözüküyordu. AKP-MHP blok oyları düşünüldüğünde iki partiden de fireler yaşandığı tahmin ediliyor.

Teklifin maddelerine geçilmesi oylamasına 480 milletvekili katıldı. HDP'liler oy kullanmadı. 338 kabul, 134 ret, 2 çekimser, 5 boş ve 1 oy geçersiz çıktı. AKP'den 314, MHP'den 33 milletvekilinin oy verdiği öğrenildi. İki partinin toplamı 347 oy ediyor. Kabul oyu 338 çıktığı için fireler gündeme geliyor.