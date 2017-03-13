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Kriz euro'yu nasıl etkiledi?

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Kriz euro'yu nasıl etkiledi?
Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik kriz sonrası euro yeni haftaya 4.0 liranın üzerinde başladı.

Merkez Bankası'nın, politika faizinin yüzde 8.0 olmasına karşın, dövizi frenlemek için fiili faizi yüzde 11'e kadar çıkarmasının etkisiyle geçen hafta 3.70 lira sınırına kadar çekilen dolar da yeni haftaya 3.74 liranın üzerinde başladı.

Euro 4.04 lira düzeyine kadar yükseldikten sonra 4.0 lira sınırında hareket ederken, dolar da 3.73 - 3.74 lira aralığında işlem gördmeye başladı.

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