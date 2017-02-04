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Küba politikasını gözden geçirecek

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Küba politikasını gözden geçirecek
Beyaz Saray, 50 yılı aşkın bir süredir ABD’nin ambargosu altında tutulan ancak eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde ilişkilerin normalleştirilmesi kararı alınan Küba’ya yönelik politikanın yeniden gözden geçirileceğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, başkent Washington’da düzenlediği basın toplantısında, Trump yönetiminin Küba’ya yönelik tüm politikayı gözden geçirdiğini söyledi. Obama döneminde ABD ve Küba’nın başkentlerde karşılıklı olarak büyükelçilik açmış, Küba’ya uygulanan Amerikan politikasının değiştirilmesi kararı alınmıştı. Küba’ya karşı uygulanan ambargo bütünüyle kaldırılmamasına karşın hava ve deniz yoluyla seyahat, ticaret gibi konularda bazı kısıtlamalar kaldırılmıştı. 

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, İran ile ilgili bir soruya verdiği yanıtta da, Trump yönetiminin bugün İran’a karşı yeni yaptırımlar getirdiğini söyledi. İran’ın balistik füze denemesinin ardından bu kararın uygulamaya konduğunu belirten Spicer, Trump yönetiminin yeni yaptırım seçenekleri hazırladığını, uygulama kararının ise İran’ın füze denemesinin ardından alındığını belirtti.

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