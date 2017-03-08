Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel İstanbul'da

St. Petersburg Ballet Theatre, Uluslararası birçok ödülün sahibi Irina Kolesnikova'nın baş balerin olarak yer aldığı Çaykovski’nin en önemli eserleri Kuğu Gölü ve Uyuyan Güzel gösterileri ile 9-12 Mart tarihlerinde TİM Show Center'da sanatseverlerle buluşacak. 1994 yılında Konstantin Tachkin tarafından kurulan Saint Petersburg Bale Topluluğu, 6 kıtada, yılda 200'den fazla gösteriye imza attı. 4 gün sürecek gösterinin programı şöyle: 9 Mart Perşembe 21:00 - Kuğu Gölü/ 10 Mart Cuma 21:00 - Kuğu Gölü/11 Mart Cumartesi 21:00 - Kuğu Gölü/ 12 Mart Pazar 15:00 - Uyuyan Güzel