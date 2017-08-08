AKP'nin bünyesinde her türlü zararlı cereyana mensup, iç ve dış düşmanlarımız tarafından kurgulanabilir tiplerin hayat bulduğunu görüyoruz...

Partide Fetö çetesinin siyasal ayağı yok mu?

Bazı tarikatlara, cemaatlere, vakıflara ve derneklere mensup tiplerin mevcudiyeti söz konusu değil mi?

Bölücü Kürtçü yok mu?

Faşist düşünce sahibi yok mu?

Atatürk ve cumhuriyet karşıtı yok mu?

Yaşananlara bakarak bu soruların cevaplarını vermek mümkün...

* * *

"Yeni bir devlet kuruyoruz, kurucusu da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" diyen ağzın sahibi bunlardan hangisine mensup acaba?

Durup dururken yapılan "Yeni bir devlet kuruyoruz" açıklaması hafife alınmamalı, bu konuşmanın arkasındaki güç aranıp ortaya çıkarılmalıdır. Çünkü bu açıklama, düpedüz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmaya matuf bir beyandır, darbeye teşebbüs anlamındadır, gereği neyse yapılmalıdır.

Pazar günü Türk Ocakları Genel Merkezi bir açıklama yaptı ve halkın infialini dile getirdi.

Açıklamada dikkat çekici ifadeler vardı, bir bölümünü naklediyorum:

"Türk devletinin gelenek ve teamüllerini "bürokratik vesayet" yaftalamasıyla aşağılamak cehaletin ve sığlığın izharından başka bir şey değildir. Bu zihniyetin ve uygulamalarının sonuçlarını en açık bir şekilde 15 Temmuz alçak darbe girişimi ortaya koydu. Bürokratik vesayeti yıkıyoruz diyerek yargıyı, emniyeti ve orduyu dışarıdan güdümlü bir yapının kontrolüne açmanın vahim sonuçlarını yaşadık ve yaşıyoruz. Milletin ve devletin bekası için elbette şartlara ve gelecek tasavvurumuza göre sistemde iyileştirmeler yapılacak, değişiklikler hayata geçirilecektir. Ancak, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin, üniter ve millî devlet yapısının ve demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin tartışmaya açılması kesinlikle kabul edilemez."

Kulaklara küpe olsun!

Hemşehri değerlendirmesi

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Tayyip Bey dinlenmek için gittiği memleketi Güneysu'da hemşehrilerine sitemde bulundu, referandumda bir numara olunmamasını eleştirdi, "Ben sizden onu beklerdim" dedi...

Güneysu'da AKP birinci parti ama referandumda beklenen oy yüzdesi sağlanamadı.

Erdoğan'ı sitem yapmaya zorlayan da oy oranının düşük çıkması...

***

Rivayet muhtelif, birine göre Genel Başkan konuşurken partililere sormuş:

-Güneysu neden bir numara olmadı, Rize neden bir numara olmadı...

Cesaret gösterip cevap veren çıkmamış...

Bir hemşehrisi yanındakine fısıldamış:

-Ha bu uşağa söylemek lazum, sebep kendisidur .

İtiraf, işlenmiş suçu ortadan kaldırmaz

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Hüseyin Gülerce geçen akşam da ekrandaydı. Nedense havuz medyası Gülerce'yi savunmakta birbiriyle yarışıyor. Soruları cevaplarken tipik itirafçı görüntüsü verdi.

Bazı medya kuruluşlarının kendisini linç etmek istediği imasında bulundu...

Oysa kimse onu linç etmeye kalkmıyor, herkes sadece geçmişte fetoya büyük katkılarda bulunmasının itiraf yüzünden cezasız kalmaması gerektiğini söylüyor...

Feto canavarını yaratanlardan biri olarak yargılanmalıdır diyoruz...

Çünkü, itiraf, işlenmiş suçu ortadan kaldırmaz, ancak cezayı biraz hafifletebilir..

Olmaz öyle şey

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Başbakan Yıldırım, "Yeni devlet kuruyoruz" iddiasına "Bu laf bizi bağlamaz" diyerek tepki gösterdi...

Tepki yetmez; parti içi yaptırım neyi gerektiriyorsa onu yapmak lazım...

Yoksa yarın, içten pazarlıklı ya da uzaktan kumandayla yönlendirilen bir başka herif, daha beter hezeyanlar kusabilir!

ANLAMLI SÖZLER

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Bütün ağır psikolojik hastalıkların temelinde narsizm yatar. (Erich FROMM)