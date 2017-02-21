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Kulaktaki basınca karşı önleminizi alın

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Kulaktaki basınca karşı önleminizi alın
Basınç farklılıkları sebebiyle kulak zarının içe veya dışa doğru çökmesi sonucu, kulak içinde rahatsız edici bir durum ortaya çıkabilir

Meydana gelen basınç hissi, sağlıklı bir kulakta burun deliklerini tıkayarak yutkunma ile giderilebilir ve basınç dengelenmesi sağlanır. Genellikle uçak yolculuklarında,yüksek rakımlı bölgelere yapılan yolculuklarda veya dalış esnasında östaki tüpü açılıp kapanıp basınç dengesini sağlayamadığı durumlar ortaya çıkabilir.

Diğer bir problem de kulak enfeksiyonları ve kalıcı yapısal orta kulak problemlerinde, kulağın kendi kendine
temizleyemediği durumlarda kronik iltihaplanma olarak ortaya çıkar. Bu durumlarda bir çok kez kulağa tüp takılması sonuç vermez. Kulak zarı, kısa bir süre sonra tekrar basınca maruz kalarak çöker, neticede delinmesine ve kötü kokulu kulak akıntılarına sebep olur.

Bu yüzden 2 defa kulak tüpü takılmış ancak sonuç alınamamış hastalarda östaki tüp disfonksiyonu olduğunu
söyleyebiliriz. Östaki tüp disfonksiyonu kulağın kendi kendisini temizleme işlemini etkileyebilir. Örneğin; kronik
orta kulak enfeksiyonları ve orta kulakta kalıcı hastalıklara sebep olabilir. Burun deliklerinizi tıkayarak ve ağzınız
kapalı olarak yutkunduğunuzda, kulak zarı basıncınızı dengeleyebilirsiniz.


Bu size östaki tüpünüzün fonksiyonel olarak çalıştığını gösterecektir. Bunu yapmanıza rağmen kulaklarınızda kalıcı
bir blokaj hissediyorsanız, östaki tüpünüzün fonksiyonunu yerine getirmediğinden bahsedebiliriz. “Balon Tubaplasti”
Kulaktaki dolgunluk ve basınç hissi ile ilgili sorunlar genellikle östaki tüpünün çalışmamasına bağlı havalandırma
sorunları ile ilişkilidir.

Hasta kulağında sürekli tıkanıklık, açılıp kapanma hissedebilir. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalığı Uzmanı Op. Dr. Mustafa Bilazer, balon tubaplasti ile ilgili bilgi verdi. Balon Tubaplasti, Östaki borusu disfonksiyon bozukluğunun tedavisi için yeni bir yöntemdir. Bu işlem esnasında ameliyat kesisi yapılmamaktadır.

Bu uygulama sonrası genelde hastalar aynı gün taburcu edilmektedir. Kısa etkili anestezi altında ,balon hastanın Östaki tüpünü genişletmek için kullanılır. Bunu yapmak için, cerrah burun yoluyla ve östaki tüpünün kıkırdak parçasına bir balon kateter ekler. Balon daha sonra, iki dakikalık bir süre içinde 10 bar basınç oluşturmak için şişirilir.Bu da tüpteki daralmanın genişlemesi ile sonuçlanır. Bu dilatasyon, normal hava değişimi ve basınç  dengeleme prosedürünü sağlayan uygun tüp fonksiyonlarını geri getirir.Bu işlem  ile yapılan ameliyattan sonra yaklaşık iki ay içinde belirtilerde belirgin bir azalma olacaktır.

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