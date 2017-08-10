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Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu

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Kulüpler Birliği Başkanı belli oldu
Kulüpler Birliği'nin yaptığı toplantıda Galatasaray Başkanı Dusun Özbek, yeni başkan oldu.

Göksel Gümüşdağ'ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından adaylığını koyan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı seçildi. 

Özbek 18 kulübün 16 oyunu alarak başkanlık koltuğuna otururken sadece Beşiktaş ve Osmanlıspor'dan oy çıkmadı.

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