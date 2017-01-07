Küme düşmemek için transfer yapıyorlar

Trabzonspor'da, ben diyeyim "sol hastalığı", siz söyleyin, "sol ile kazanma hesabı" var!

Buna bu sezon için, "sağ kanat" da eklenince, takım sağ-sol hesabının içine sokuldu vesselâm!

Ancak, tüm bu hesaplar kazanma adına değil, kaybetmemek için! Çünkü, son Mas transferi ile bir kere daha onaylandı ki sahadaki 11 içinde en önemli yer olarak gördüğü mevkii savunmanın soludur! Zira son 10 sezonda en çok transferin yapıldığı mevki savunmanın solu. İşte örneği:

Mustafa Akbaş, Güray, Cale, Musa, Yusuf, Çağdaş, Murat Ocak, Ferhat, İshak, Costantd, Kadir Keleş, Emerson, Check, Olcan, Eren, Celustka, Celaleddin, İbanez, Mustafa Keçeli. Bunlar kifayet etmedi, Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyamadı, şimdi de ara transferde yaklaşık 20 milyon TL'ye mal olacak şekilde Mas alındı. Ersun Yanal ve yöneticiler baktılar ki, sağ kanat kırık ise, tek sol kanat ile uçmak mümkün değil Pereria'yı da müdafa etmek adına kadroya taşıdılar.

Ersun Yanal haklı

Aslında ilk yarı sonuçlarının mimarı Yanal, rakamlara baktığında ilk müdahalenin olması gerektiği yer konusunda haklı! İlk devrede 5 galibiyet, 8 yenilgi ve 3 beraberlikle aldığı 18 puanla, 12 gol atıp 20 gol yiyerek eksi 8 averajla kapatan bir kadro şampiyon olamayacağına göre, küme düşmemeye oynamalıdır. Bunun da yolu öncelikle yenilmemekten geçer. Transferlerinde bu gerçeğe göre yapılması kadar normal bir şey olabilir mi? Ancak; "en kötü gerçek, en güzel yalandan iyidir" hesabına, Trabzonspor'un artık her sezona şampiyonluk hedefi ile değil de, küme düşmeme çabasıyla başlayacağı gerçeğini de camianın kabullenmesi gerekiyor. Belki o çok sözü edilen "efsane ruhu" tekrar yakalanacak bir kadro, "taşıma su ile değirmen dönmez" gerçeği bir kenara konulmadan alt yapıdan gelen yetenekli gençlerle oluşturulur da, tekrar şampiyonluk hedefiyle önümüzdeki sezonlara başlanabilir.