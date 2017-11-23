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Kumpas mağduru Yüzbaşı Murat Eren beraat etti

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Kumpas mağduru Yüzbaşı Murat Eren beraat etti
Kapatılan Özel Görevli Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin suç duyurusu üzerine hakkında dava açılan eski Özel Kuvvetler Pilotu Yüzbaşı Murat Eren beraat etti

Kumpas mağduru Yüzbaşı Murat Eren beraat etti. Pilot Yüzbaşı Eren, Atabeyler davasında 5 yıl tutuklu kalmıştı.

Kara Pilot Yüzbaşı Murat Eren, 2006 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı yapılan ilk kumpasla cezaevine atılmıştı. Atabeyler davası nedeniyle 10 yıl önce orduyla ilişkisi kesilen Yüzbaşı Murat Eren, geçen yıl Kartal Cezaevi’nden tahliye edilmişti. Tahliye sonrası konuşan Eren, “Devletime küsmüyorum, çağırırlarsa tekrar gideriz çünkü ben üniforma aşığı bir insanım” ifadelerini kullanmıştı.

 

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